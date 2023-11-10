У російському полоні зник український правозахисник Максим Буткевич

Родичі й адвокати українського правозахисника Максима Буткевича з серпня цього року не можуть отримати інформацію про його стан і місце перебування у російському полоні. Листи і посилки, які надсилають йому до СІЗО підконтрольного Росії Луганська, повертаються назад, а на запити не відповідають, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Євгенія Буткевич, мати Максима, каже, що у вересні вони отримали інформацію про те, що її сина перевезли, але їм не повідомили, куди саме. Адвокат Леонід Соловйов надіслав запити щодо місця перебування правозахисника, але не отримав відповіді.

За весь час ув’язнення Буткевич отримав лише один лист – з привітаннями з днем народження, решта посилок і листів повернулася назад. «Ми вже кілька місяців не знаємо, де він. Йому не доходять листи. Сподіваємось, що розголос допоможе», – зазначила Євгенія Буткевич.

У березні цього року підконтрольний Росії суд на території окупованої Луганської області засудив Буткевича, а також ще двох громадян України: Віктора Похозея і Владислава Шеля. Буткевич отримав 13 років колонії, Похозей – 8,5 років, Шель – 18,5 років колонії.

Як заявив Слідчий комітет Росії, усі троє українських громадян визнані винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Буткевичу також інкримінували «замах на вбивство двох осіб і умисне пошкодження чужого майна», а Шелю – «замах на вбивство за мотивами ідеологічної та національної ненависті».

Міністерство закордонних справ України тоді засудило і назвало «незаконним і нікчемним» це рішення.

«Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними», – йшлося в заяві.

У МЗС закликали міжнародну спільноту «засудити судилище над Максимом Буткевичем та іншими двома громадянами, вимагати від РФ їхнього звільнення, так само як і інших українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії, а також вживати дієвих заходів задля протидії агресії Росії проти України».

Максим Буткевич, який також є співзасновником Громадського радіо, на початку березня минулого року розповів про рішення вступити до лав ЗСУ. У липні стало відомо, що він потрапив у полон до російських військових у районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області.

Буткевича впізнала його мати на відео з українськими військовополоненими, яке у червні опублікувало російське держагентство «РИА Новости». Вона повідомила, що з моменту публікації відео син із нею не зв’язувався.

Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст, що спеціалізується на захисті прав біженців. Він виступав за зміну міграційних правил для репресованих білорусів, які після 2020 року втекли з Білорусі до України.