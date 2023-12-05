Один із захисників Маріуполя довів у суді свій статус військовослужбовця й військовополоненого

Один із захисників Маріуполя Дмитро, який був тяжко поранений у березні 2022 року під час боїв за місто, а потім пережив полон, довів у суді свій статус військовослужбовця. Про це Радіо Свобода 5 грудня повідомила його юристка, правозахисниця правозахисної групи «Січ» Ксенія Онищенко.

Прізвище бійця з міркувань безпеки поки не можна розголошувати. Під час полону військового допитували в підвалі донецького «МГБ», тримали в тюрмі в Оленівці, потім в колонії на Луганщині. Через пів року неволі його разом з іншим бійцями обміняли, ще пів року він лікувався в шпиталі.

Радіо Свобода розповідало його історію докладно.

Усі документи військового були втрачені в окупованому Маріуполі, а військова частина не підтверджувала інформацію про приналежність до неї і його службу, тому чоловік втратив право на виплати від держави. За словами юристки, він не отримував грошового забезпечення як військовий і компенсації як колишній військовополонений.

Розгляд справи в суді тривав близько трьох місяців. Колишній військовополонений довів бездіяльність своєї військової частини і Маріупольського районного військкомату. Рішення на його користь ухвалив Дніпропетровський окружний адмінсуд.

Юристка Ксенія Онищенко повідомила, що військова частина намагалася оскаржити рішення суду, однак апеляційний суд їй відмовив і залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Радіо Свобода надсилало свій інформаційний запит до військової частини, вказаній у документі Дмитра. Відповіді поки що не надійшло.

Водночас сам Дмитро каже, що як тільки отримає належні документи, знову піде на фронт.