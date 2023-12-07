Росія: суд продовжив Гіркіну термін тримання під вартою

У Росії суд продовжив на пів року термін арешту колишньому лідеру збройного угруповання «ДНР» Ігорю Гіркіну (Стрєлкову).



Зі слідчого ізолятора він оголосив про намір висунути свою кандидатуру на вибори президента Росії.

Захист на засіданні просив повернути кримінальну справу прокуратурі, розповів виданню РБК адвокат Стрєлкова Олександр Молохов. Засідання по суті справи призначене на 14 грудня та пройде у закритому режимі всупереч вимогам обвинуваченого та його захисту.

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Гіркін був затриманий у своїй московській квартирі 21 липня. За звинуваченням у закликах до екстремізму, приводом для якого стали кілька постів у його телеграм-каналі, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін захопив міста Словʼянськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій на Донбасі. У 2014 році Гіркін залишив Донбас після конфлікту з керівництвом бойовиків та Москвою, а також збиття пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній російською установкою «Бук» в небі над Донеччиною (у справі він засуджений до довічного ув’язнення ).

У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни.

Гіркін – один із активних прихильників повномасштабної війни Росії проти України. При цьому з її початку він різко критикував за невдачі на фронті російське військове командування, зокрема – міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.