Прокуратура: військового РФ заочно засудили до довічного ув’язнення за вбивство цивільних на Київщині

Суд визнав винним старшого лейтенанта 5-ої окремої гвардійської танкової бригади збройних сил РФ у вбивстві жителів Бучанського району – про це повідомила Київська обласна прокуратура 12 січня.

Військового заочно засудили до довічного позбавлення волі.

За даними слідства, в березні 2022 року п’ятеро російських військових на автомобілі із намальованою літерою V та написом «Танковый спецназ» приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. До них вийшли власник і охоронець підприємства.

«Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли», – заявляє відомство.

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Потім російські військові розграбували підприємство. Прокуратура посилається на дані з камер відеоспостереження.

Матеріали щодо інших причетних до вбивства виділили в окреме кримінальне провадження. Ім’я засудженого не розголошується.

У липні 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що розслідування воєнних злочинів становить найбільший виклик через їх велику кількість. За його даними, на той момент понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах.