У Боснії від влади вимагають протестувати через надання Росією громадянства підозрюваному у воєнних злочинах

Організація, що представляє інтереси людей, які перебували в таборах для військовополонених у Ключі на північному заході Боснії під час Боснійської війни, вимагає від Міністерства закордонних справ Боснії і Герцеговини надіслати Росії листа протесту через надання громадянства колишньому офіцеру югославської армії, якого розшукують у Боснії за воєнні злочини.

Ратко Самац був одним із 44 іноземних громадян, які отримали російське громадянство, згідно з указом, підписаним 9 січня президентом Росії Володимиром Путіним.

«Це ганьба, і необхідно надіслати дипломатичну ноту Росії, – сказав Радіо Свобода 10 січня представник згаданої організації Мехмед Бегіч. – Ми запитуємо, кому [Росія] надала громадянство і за які заслуги – за те, що він убивав невинних людей на війні?»

Самац проживає в Росії з 1999 року, свідчать повідомлення російських ЗМІ, які Радіо Свобода не може підтвердити незалежно. Росія відмовилася видати його Сараєву, незважаючи на запити в 2015 і 2018 роках. Москва відхилила ці запити, посилаючись на поганий стан здоров’я Самаца.