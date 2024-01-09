Путін дав громадянство РФ 44 іноземцям, зокрема підозрюваному у воєнних злочинах у Боснії

Президент Росії Володимир Путін 9 січня підписав указ про надання російського громадянства 44 іноземцям, у тому числі Ратку Самацу, колишньому офіцеру югославської армії.

У 1992–1995 pоках він брав участь у боснійській війні. Боснія і Герцеговина звинувачувала його у скоєнні воєнних злочинів і вимагала від Росії його видачі. 1999 року Самаца затримали ФСБ Росії й Інтерпол, але пізніше його відпустили. Москва відмовилася видати його Сараєву.

Серед інших осіб, яким надали громадянство Росії – дружній до Кремля американський боксер Кевін Джонсон; канадський хокеїст Брендан Лейпсік, який грає за клуб із Санкт-Петербурга; і хорватська лікарка Мірела Якупанець, яка підтримала російську окупацію Донецька і живе там.

Цього місяця президент Росії Володимир Путін підписав указ про прийом у громадянство РФ іноземців, які уклали контракт на службу в армії або у «військових формуваннях» у період «спеціальної військової операції» (російська офіційна назва війни проти України).

Контракт має бути укладений терміном не менш як на рік. Громадянство, крім військовослужбовців, можуть отримати також члени їхніх сімей – дружина (чоловік), діти й батьки.