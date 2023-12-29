ISW: Росія відправила у бій батальйон, сформований з українських військовополонених

Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених, на передовій в Україні, далі підтверджуючи «численні явні порушення» Женевської конвенції про військовополонених, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські державні видання «РИА Новости» і «Россия-1» повідомили 28 грудня, що солдати з батальйону «Богдан Хмельницький», сформованого з українських військовополонених і підпорядкованого формуванню «Каскад» так званого МВС «ДНР», брали участь у своїй першій бойовій сутичці проти українських військ поблизу Урожайного на заході Донецької області», – йдеться у повідомленні.

27 жовтня російські ЗМІ заявляли, що в батальйон нібито залучили близько 70 українських військовополонених, яких утримували у виправних колоніях у Росії.

«ISW продовжує вважати, що використання українських військовополонених у батальйоні «Богдан Хмельницький» є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє їх використання у військовій діяльності на боці сторони, яка їх захопила, і зазначає, що «жоден військовополонений не може бути відправлений у місця, де він може зазнати впливу бойових дій», і не повинен «бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером», – йдеться в повідомленні.

Влада України наразі не коментувала ці повідомлення. Але в листопаді, коли ISW писав, що Росія сформувала батальйон з українських військовополонених і скоро відправить їх на фронт, в офісі українського омбудсмена заявили, що цю інформацію перевіряють.

Олександр Кононенко – представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони, який в Офісі омбудсмена опікується напрямком полонених, заявив в ефірі «Громадського радіо», що «якщо будуть ці факти підтверджені, ми, безумовно, будемо інформувати відповідні правові міжнародні установи й організації, і цей факт не залишимо поза увагою».

Росію неодноразово звинувачували в жорстоковму поводженні з військовополоненими, зокрема в катуванні і стратах.

27 грудня стало відомо, що правоохоронці розслідують розстріл військами РФ українських військовополонених під Запоріжжям. За даними слідства, військовослужбовці РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників – через годину у порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими їх розстріляли. Відео розстрілу поширили в мережі.

В ОГП заявили, що мають підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія».

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Раніше цього місяця Радіо Свобода отримало від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Юристи і військові, які на прохання Радіо Свобода проаналізували відео, заявили, що це черговий воєнний злочин російської армії проти українських бійців.

У жовтні цього року Управління Верховного комісара ООН із прав людини у своїй доповіді про ситуацію в Україні, що охоплювала період з лютого до липня 2023 року, зафіксувало шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.