Розстріл на Запоріжжі: у ДШВ кажуть, що загиблі військовополонені були бійцями 82-ї бригади

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявило, що українські військовополонені, з розстрілом яких поширюється відео, служили у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді.



«Невстановлені особи з числа військовослужбовців зс рф чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту...а саме – трьох військовослужбовців 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості», – йдеться у повідомленні командування, оприлюдненого в фейсбуці.

Раніше в Офісі генерального прокурора заявили, що імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

27 грудня стало відомо, що правоохоронці розслідують розстріл військами РФ українських військовополонених під Запоріжжям. За даними слідства, військовослужбовці РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників – через годину у порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими їх розстріляли. Відео розстрілу поширюють в мережі.

В ОГП кажуть, що мають підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія».

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Раніше цього місяця Радіо Свобода отримало від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Юристи і військові, які на прохання Радіо Свобода проаналізували відео, заявили, що це черговий воєнний злочин російської армії проти українських бійців.