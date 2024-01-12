Чиновницю з Херсонщини підозрюють у сприянні вивезенню дітей до окупованого Криму – ОГП

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру колишній чиновниці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у пособництві російській владі у вивезенні українських дітей до анексованого Криму – про це повідомив Офіс генерального прокурора 12 січня.

За повідомленням, у червні 2022 року підозрювана обійняла посаду «заступника керівника» у створеній окупаційною російською владою установі – «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На цій посаді жінка організовувала роботу підпорядкованих їй структурних підрозділів відповідно до протоколів РФ. Пізніше здобула посаду «головного позаштатного фахівця» за своїм напрямом роботи в окупаційному «міністерстві охорони здоров’я» області.

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«У жовтні вона сприяла примусовому переміщенню із Херсона на територію окупованої АР Крим одинадцять дітей. Вони перебували у закладі, який здійснював їхній медико-соціальний захист», – стверджує прокуратура.

Для цього підозрювана надала транспорт, а для супроводу залучила підлеглих фельдшерів.

Повідомляється, що жінка деякий час переховувалась у Львові і була затримана при спробі перетину державного кордону України. Її справу кваліфікували за статтею про пособництво державі-агресору, яка передбачає від 10 до 15 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна в разі обвинувального вироку.

У грудні стало відомо, що прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя підозрює 155 мешканців Криму у колабораціоністській діяльності.