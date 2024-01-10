Білорусь відправила дітей з окупованих територій України на навчання зі своєю армією

Влада Білорусі відправила групу українських дітей, яка нещодавно прибула з окупованої території України, на навчання з білоруськими військовими, щоб навчити їх евакуюватися у разі пожежі, повідомило місцеве державне телебачення 10 січня.



У повідомленні йшлося про 35 дітей з окупованого Росією українського міста Антрацит на сході України, яких, за словами білоруської влади, відправили до білоруського міста Могильов.

Як повідомив державний телеканал «Беларусь 1», військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Наприкінці грудня Олександр Лукашенко зустрівся з дітьми, привезеними з окупованих Росією районів України. Про кількість дітей тоді не повідомлялося.

Дослідження Єльського університету виявило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були привезені до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами. Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

У березні минулого року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах – незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва ці звинувачення відкидає.

Білорусь є найближчим союзником Москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. Росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі.