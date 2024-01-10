У Севастополі місцевого жителя оштрафували за коментар про крейсер «Москва»

Створений РФ Ленінський районний суд Севастополя оштрафував жителя міста за коментар у соцмережі про знищення флагмана Чорноморського флоту, крейсера «Москва», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Коментар був залишений в одній із груп російської соціальної мережі «ВКонтакте» ще у квітні 2022 року.

«Публічний текст, що містить нецензурну лайку, а також формулювання «дно россеянское», залишався на сторінці спільноти щонайменше до листопада 2023 року і був зафіксований в акті огляду інтернет-ресурсу», – зазначає видання ForPost, на публікацію якого звернули увагу Крим.Реалії.

За підсумками розгляду справи російський суд оштрафував автора повідомлення на 30 тисяч рублів.

Крейсер «Москва», який брав участь у війні з Україною, затонув 13 квітня 2022 року. Військове командування України та Пентагон повідомили, що корабель був уражений українськими ракетами. Російська сторона це заперечує, називаючи загибель крейсера наслідком пожежі, що призвела до детонації боєприпасів. Як стверджували в Міноборони Росії, екіпаж, штатна чисельність якого понад 500 осіб, було евакуйовано. У листопаді 2022 року суд в анексованому Севастополі визнав загиблими 17 військовослужбовців із крейсера «Москва».