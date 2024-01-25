Ексдепутатам ОПЗЖ оголосили підозру в розкраданні суден торговельного флоту України – СБУ

Служба безпеки України повідомила про оголошення підозри шістьом особам, зокрема двом колишнім депутатам Одеської обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ, у справі про розкрадання майна держпідприємства «Українське Дунайське пароплавство».

«Зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів Одеської обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ й ексочільник судноплавної компанії. У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством і підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки і фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу, де їх розібрали і виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти «використовували у власних комерційних цілях», зокрема, на території України, але уже під іншою реєстрацією.

Правоохоронці встановили місце перебування всіх викрадених суден і заарештували їх, додали в спецслужбі.

«Трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах); ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах)», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Арештоване майно передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), додали в СБУ.

Імен фігурантів справи у Службі безпеки не навели, їхніх коментарів щодо ситуації немає.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

У червні того ж року Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». У Міністерстві юстиції України повідомили, що «все майно, кошти й інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави». За повідомленням, це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків й інших структурних утворень.