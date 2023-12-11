Нардеп-утікач із ОПЗЖ за 5 днів до вторгнення РФ орендував велику квартиру в Польщі і відтоді не повертався

Народний депутат від забороненої партії «ОПЗЖ» Федір Христенко, який виїхав з України 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався, у щорічній декларації за 2022-й рік вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, у квартирі площею 173 квадратних метри.

Відповідно до декларації, ці апартаменти нардеп орендував 19 лютого – за 5 днів до повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня. У поданій у листопаді цього року декларації Христенко також продовжує вказувати у власності родини квартиру на 176 квадратних метрів у Москві.

У декларації Федір Христенко зазначив, що квартиру у Польщі орендує разом з дружиною та дочкою у власника – громадянином Польщі Мациєжа Дражкевича. Точна адреса у публічно доступній декларації не вказана, але, ймовірно, це будинок на вул. Сармацькій в елітному районі Варшави, де, за інформацією видання «Бахмут IN.UA», у серпні 2022 році були зафіксовані одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував.

Крім нового орендованого житла в Польщі, нардеп вказав у декларації за 2022 рік, що родина володіє у Росії квартирою на 176 квадратних метрів та трьома паркомісцями. Ця нерухомість у Москві записана на дружину Марину Христенко з 2018-го року. Орієнтовна вартість таких апартаментів, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон доларів – ред.).

У 2022-му році Христенко задекларував лише 42 тисячі гривень депутатської заробітної плати. Таку суму можна пояснити тим, що керівництво ВР назвало Христенка одним з найбільших депутатів-«прогульників», через що йому припинили нараховувати зарплату.

Як стало відомо «Схемам» від джерел із доступом до бази перетину кордону, Христенко виїхав з України за 10 днів до повномасштабної війни. Депутат вилетів із Борисполя 14 лютого 2022-го року, й відтоді не повертався.

Раніше у інтерв’ю Радіо Свобода голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, що позбавити депутатів мандату за прогули засідань неможливо.

«Схеми» звернулись за коментарем до нардепа і чекають на відповідь.

Федір Христенко у 2019-му році був обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя» за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області, який наразі частково окупований армією РФ. Журналістам не вдалось знайти публічних згадок про його роботу з виборцями в окрузі. Після 24-го лютого Христенко також публічно не засуджував російську агресію.

Раніше «Схеми» розповідали про тестя Христенка – Сергія Брюховецького, зі бізнес-зв'язками в угрупованні «ДНР». Це не завадило йому у 2021-му році отримати від державного «Укрексімбанку» кредит на 60 мільйонів доларів для купівлі торгівельного центру «Скай Молл» у Києві.

Досліджуючи питання про отримання такого кредиту, на знімальну групу «Схем» за вказівкою голови правління банку Євгена Мецгера напали директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки установи Олег Осіпов. Вони силою забрали картки з відзнятим матеріалом і намагалися видалити його, але зрештою журналістам вдалось його відновити. Згодом Мецгера, Тельбізова та Осіпова суд визнав винними, зокрема, у перешкоджанні законній професійній журналістській діяльності, всі вони отримали штрафи.