Стефанчук озвучив імена депутатів, які усе ще мають мандат, але у парламенті не з’являються

Голова Верховної Ради під час інтерв'ю з Радіо Свобода назвав імена депутатів, які за якого словами, не з'являються у парлаемнті і, відповідно, не отримують заробітну плату.

«Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат...(можна я уточню?) Там їх ще буквально один-два, два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі», – сказав голова парламенту.

Пізніше пресслужба Стефанчука надала Радіо Свобода повний перелік депутатів:

Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);

Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);

Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);

Федір Христенко (заборонена партія «ОПЗЖ»);

Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

Стефанчук каже, що періодично надсилає цим депутатам листи і просить прийти на роботу, однак позбавити їх мандата за прогули засідань неможливо, говорить спікер парламенту.

«Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата. Але я як голова Верховної Ради можу діяти тільки в межах і в спосіб, не роблячи хайп, ніяких інших речей, які взагалі не мають нічого спільного з законодавством. І тому ті функції, які на мене покладаються як на голову Верховної Ради, я виконую, відповідно до регламенту, відповідно до Конституції України», – сказав Стефанчук.