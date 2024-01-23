Голова МЗС Польщі пояснив, чому сповільнюється військова допомога Україні від ЄС

Необхідність допомогти Україні боєприпасами й засобами захисту її міст і критичної інфраструктури є терміновою, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Мене хвилює, що ми все ще можемо бути такими ж, як десять років тому. Тобто, знову керуватися логікою запізнілих дій. Це направду терміново – допомогти Україні боєприпасами і засобами захисту їхніх міст і критичної інфраструктури (від російських атак із повітря – ред.). Я намагаюся наголошувати на актуальності цих питань», – зазначив Сікорський.

Відповідаючи на запитання, в чому причина зменшення допомоги з боку ЄС зокрема, польський топдипломат зауважив, що вона передовсім технічна.

«Наскільки мені відомо, справжня причина полягає в тому, що виробничі потужності зростають недостатньо швидко. Уряди повинні були скласти довгострокові контракти для компаній півтора року тому. А для створення нових виробничих ліній потрібен час. Мені сказали, що все запускається просто «з коліс». Але, все ж, недостатньо швидко… Україні потрібно допомогти відновити її територію, і потрібно знайти шляхи, як це зробити вчасно. Тому що час має значення», – зауважив голова МЗС Польщі.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, виступаючи на зустрічі Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 22 січня, заявив, що Україна розраховує на швидкі кроки вже в першій половині 2024 року щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС, а також закликав блок збільшити постачання зброї й затвердити довгострокову програму підтримки Києва.

Офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для України. Він поглине нинішні активи Європейського фонду миру (близько 6,5 мільярдів євро), й, окрім цього, щороку впродовж наступних чотирьох років поповнюватиметься на 5 мільярдів євро.

Неофіційний документ зовнішньополітичної служби ЄС, котрий, як у ньому йдеться, «базується на широкому обміні інформацією з державами-членами ЄС», з’явився у розпорядженні Радіо Свобода. Кошти, як передбачає ідея, підуть на спільні закупівлі зброї для України і навчання її військових, і зроблять військову допомогу більш структурованою й передбачуваною.

Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.