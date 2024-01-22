У Євросоюзі готують кількарічний пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро

Офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для України. Він поглине нинішні активи Європейського фонду миру (близько 6,5 мільярдів євро), й, окрім цього, щороку впродовж наступних чотирьох років поповнюватиметься на 5 мільярдів євро.
Неофіційний документ зовнішньополітичної служби ЄС, котрий, як у ньому йдеться, «базується на широкому обміні інформацією з державами-членами ЄС», з’явився у розпорядженні Радіо Свобода.
Кошти, як передбачає ідея, підуть на спільні закупівлі зброї для України та навчання її військових, і зробить військову допомогу більш структурованою й передбачуваною.
«Це матиме більшу цінність з точки зору надання більшої та кращої оперативної підтримки Україні, ніж це могло б бути у випадку, якби держави-члени діяли індивідуально», – зазначено у паперах.
Ідею мають погодити лідери країн-членів ЄС. Очікується, що згоди спробують досягти на позачерговому саміті країн-членів, що збирається 1-го лютого.
«Потрібна якнайшвидша політична домовленість щодо запропонованої цілі збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України… Подальші порівняльні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних вказівок Ради», – сказано в документі зовнішньополітичної служби ЄС.
Відшкодування країнам-членам за постачання зброї з власних запасів чи односторонніх закупівель, як це відбувалося з Європейським фондом миру, будуть поступово припинятися, «беручи до уваги можливі терміни виконання поставок через спільні закупівлі та з огляду на нагальні, короткострокові потреби України в матеріалах». В документі згадується перехідний період, тривалість якого погодять окремо.
Серед ключових потреб ЗСУ виділяють забезпечення боєприпасами як для артилерії, так і систем ППО. Також наголошується на необхідності відновлювати її запаси снарядів, виробляти безпілотники й замінювати артилерійські стволи. Окремо наголошується на ремонті та технічному обслуговуванні вже наданого обладнання.
Ключовим викликом називають нарощування потужностей оборонпрому для відновлення запасів, а за замовлення, що розвиватимуть співпрацю європейських виробників з українськими, планують передбачити «бонус».
«Держави-члени повинні прагнути сприяти досягненню цих політичних цілей або через односторонні поставки, або через участь у спільних зусиллях із закупівель… Можна також передбачити спеціальні фінансові стимули для спільних закупівель, які об’єднують європейських та українських партнерів з оборонної промисловості, тобто спільних підприємств, наприклад, шляхом застосування вищої ставки відшкодування», – йдеться в документі.
Ще один трек, на який спрямоватимуть кошти з військового спецфонду в разі його погодження – навчальний. У документі сказано, що з огляду на високий рівень «виснаження» та складну ситуацію на передовій потреби ЗСУ у підготовці лише зростатимуть.
«У грудні 2023 року президент Зеленський оголосив про термінову вимогу мобілізувати ще 500 тисяч призовників. Це суттєво вплине на вимоги військово-тренувальної місії ЄС щодо забезпечення базової підготовки новобранців разом із відповідним забезпеченням базовим обладнанням», – йдеться в паперах.
В офісі Борреля посилаються на декларації Євроради, в яких лідери країн-членів ЄС наголошують на важливості стабільної та передбачуваної військової підтримки України, а також зауважують, що Росія докладає чималих зусиль для відновлення своєї боєздатності.
«Враховуючи залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, зроблений державами-членами ЄС і партнерами в найближчий період, або дозволить Україні рішуче прогресувати, або серйозно підірве її здатність протистояти. Невизначеність щодо передбачуваного та структурованого надання військової допомоги Україні матиме відповідний вплив на Україну», – резюмують у дипломатичній службі ЄС.
1 лютого лідери країн ЄС збираються на позачерговий саміт, де планують погодити 50 мільярдів макрофінансової допомоги Україні, виділення якої в грудні заблокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан.
Упродовж восьми місяців Угорщина блокує й черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру на озброєння, яке держави-члени передають Україні.
Створення окремого фонду для задоволення її військових потреб, а також – узгодження його наповнення на найближчі чотири роки покликане, зокрема, забезпечити безперебійну роботу цього процесу й уникнення вето на шляху кожної виплати.
Через Європейський фонд миру було схвалено сім пакетів підтримки для відшкодування летальної та нелетальної військової підтримки Україні на загальну базову суму 3,5 мільярда євро.
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