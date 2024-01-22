«Не хвилюйтеся». Боррель каже, що ЄС не припинить підтримку України через ситуацію на Близькому Сході

Україна залишається на порядку денному зустрічі Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 січня.

За його словами, ситуація в Україні буде першою в порядку денному.

«Той факт, що ми шукаємо рішення для ситуації на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Першим виступатиме міністр закордонних справ України», – сказав він.

Боррель додав, що міністри планують обговорити сталу підтримку України, а на неформальній зустрічі в Гімнічі з цього ж приводу зберуться міністри оборони.

«Не хвилюйтеся. Українцям немає про що хвилюватися. Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і завжди, і вона триватиме», – запевнив голова дипломатії ЄС.

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Голова МЗС України Дмитро Кулеба, виступаючи на зустрічі Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, заявив, що Україна розраховує на швидкі кроки вже в першій половині 2024 року щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС, а також закликав блок збільшити постачання зброї й затвердити довгострокову програму підтримки Києва.

Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.