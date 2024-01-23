США вітають схвалення Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО – Білий дім

Сполучені Штати привітали схвалення Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у дописі в мережі X.

«Швеція є сильним, спроможним оборонним партнером, чиє членство в НАТО зробить США та альянс безпечнішими та сильнішими», – наголосив Салліван.

Парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, яка є членом альянсу, понад півтора року не ратифікувала заявку. Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Після схвалення останньою перешкодою для Швеції стане ще одна країна НАТО, Угорщина. Нових членів альянсу приймають одностайним рішенням.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Восени, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, Віктор Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.