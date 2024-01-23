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Парламент Туреччини 23 січня може схвалити заявку Швеції на членство в НАТО

Як тільки парламент ратифікує цей крок, очікується, що Ердоган підпише документ протягом кількох днів
Як тільки парламент ратифікує цей крок, очікується, що Ердоган підпише документ протягом кількох днів

23 січня парламент Туреччини, за очікуваннями, схвалить заявку Швеції на членство в НАТО після понад півтора року затримок.

Генеральна асамблея Туреччини, де більшість має владний альянс президента Реджепа Таїпа Ердогана, збирається проголосувати щодо заявки, яку Швеція вперше подала у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як тільки парламент ратифікує цей крок, очікується, що Ердоган підпише документ протягом кількох днів, залишивши Угорщину єдиною державою-членом, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-ий член організації.

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