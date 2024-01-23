Парламент Туреччини 23 січня може схвалити заявку Швеції на членство в НАТО

23 січня парламент Туреччини, за очікуваннями, схвалить заявку Швеції на членство в НАТО після понад півтора року затримок.

Генеральна асамблея Туреччини, де більшість має владний альянс президента Реджепа Таїпа Ердогана, збирається проголосувати щодо заявки, яку Швеція вперше подала у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як тільки парламент ратифікує цей крок, очікується, що Ердоган підпише документ протягом кількох днів, залишивши Угорщину єдиною державою-членом, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-ий член організації.