Парламент Туреччини може обговорити заявку Швеції до НАТО в найближчі тижні – представник партії Ердогана

Генеральна асамблея турецького парламенту може обговорити заявку Швеції на членство в НАТО в найближчі тижні, заявив голова парламентської групи правлячої «Партії справедливості та розвитку».



Абдулла Гюлер сказав журналістам у парламенті, що коли асамблея знову відкриється після перерви до 16 січня, вона проведе переговори з інших питань і може включити заявку Швеції до свого порядку денного в «найближчі тижні», не уточнивши, коли саме, пише Reuters.



Парламентський комітет у закордонних справах схвалив заявку минулого місяця на першому етапі процесу ратифікації. Для того, щоб протокол міг бути підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, необхідне також повне схвалення парламенту.

Наприкінці грудня агенція AFP з посиланням на джерела писала, що парламент Туреччини навряд чи проведе повне голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО раніше ніж у середині січня, попри те, що партія Ердогана, яка має більшість у парламенті, може скликати спеціальну сесію для обговорення.

Через протидію з боку Туреччини й Угорщини плани Стокгольма не можуть пройти необхідне узгодження вже трохи більш як півтора року.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-ий член організації.