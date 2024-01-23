Після запрошення Орбана голова МЗС Швеції заявив, що «немає причин для переговорів» з Угорщиною щодо НАТО

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що немає причин вести переговори з Угорщиною щодо ратифікації шведської заявки на вступ до НАТО.

«Я не бачу причин для переговорів на даному етапі», – заявив 23 січня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив свого шведського колегу до Угорщини для переговорів.

Більстром зазначив, що Угорщина, на відміну від Туреччини, не висувала жодних умов, коли Швецію запросили приєднатися до альянсу на саміті НАТО в Мадриді 2022 року.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-ий член організації.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Восени, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, Віктор Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.