Білий дім виступив проти надання допомоги Ізраїлю без підтримки України

Адміністрація президента США виступає проти поданого в Палаті представників американського Конгресу законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримау України, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Вашингтон рішуче виступає проти цих «хитрощів, які нічого не роблять для охорони кордону, нічого не роблять для допомоги жителям України» у самообороні та «позбавляють гуманітарної допомоги цивільне палестинське населення».

3 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 мільярдів доларів. Він твердить, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

Раніше, 2 лютого, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. Йдеться про нові повноваження щодо обов’язкового закриття кордону, якщо щоденний перетин кордону перевищує 5 000 осіб на день, реформу системи надання притулку, прискорена процедура розгляду заяв та припинення практики затримання та звільнення мігрантів.



Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроєкт на кілька місяців.