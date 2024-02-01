Лідери країн Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Про це, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, розповів 1 лютого голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Усі 27 лідерів погодили додатковий пакет допомоги Україні розміром 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту», – сказав очільник Євроради.

У Брюсселі 1 лютого проходить позачерговий саміт Євросоюзу, на якому лідери країн ЄС обговорили виділення допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, заблоковане Угорщиною в грудні.

Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

ЄС внесе ці витрати до семирічного бюджетного плану, який діятиме ще чотири роки. Для цього необхідне внесення поправок до вже затвердженого бюджету, що потребує згоди всіх країн ЄС.