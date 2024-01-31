У Білому домі заявили, що на тлі затримки надання ЄС артснарядів Києву допомога США є критично важливою

Додаткове фінансування для України є критично важливим зараз, особливо на тлі того, що до березня ЄС зможе надати лише половину з обіцяного мільйона артилерійських снарядів, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Саме тому нам потрібне додаткове фінансування. Це критично важливо. Артилерійські снаряди є одними з найбільш витратних боєприпасів на полі бою. Абсолютно критично важливо, щоб ми отримали це фінансування для України, щоб ми могли повернутися до лідерства у світі в підтримці України та її здатності захищати себе», – сказав він на брифінгу.

Кірбі також зауважив, що інші країни очікують від США лідерства – рішень і визначеності щодо того, як виглядатиме підтримка України в майбутньому.



За його словами, у США немає альтернативного законодавчого механізму для надання допомоги Україні у разі провалу в Конгресі законопроєкту.

«Доповнення з питань національної безпеки – це те, що нам потрібно. Він (законопроєкт – ред.) був ретельно вивірений, ретельно продуманий і досягнутий в ході дискусій з нашими українськими колегами. Нам потрібне це фінансування. Зараз, коли ми з вами розмовляємо, ми не надсилаємо Україні додаткову безпекову допомогу. Нічого не залишилося. Ми повинні мати це фінансування», – сказав він.

Як зауважив Кірбі, у Білому домі вірять, що існує потужна двопартійна підтримка і двопалатна підтримка України, зараз тривають активні переговори.

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Агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що Україна стикнулася з нестачею артилерійських снарядів та ракет для протиповітряної оборони через затримку узгодження військової допомоги від США та Євросоюзу.

На думку західних дипломатів, навіть якщо Київ отримає допомогу від ЄС, відсутність підтримки з боку США українські війська відчують до кінця весни. І хоча в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів, однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Ще у грудні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

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Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.