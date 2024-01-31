Боррель: кількість наданих ЄС Україні боєприпасів сягне 500 тисяч до березня, але спроможності ростуть

Країни-члени Євросоюзу продовжують оновлювати дані щодо боєприпасів, які можуть передати Україні – про це заявив високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі 31 січня.

Він нагадав, що торік блок зобов’язався надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом року.

«Загалом наразі я можу сказати, що з минулого березня до сьогодні, на початок цього року ми вже надали 330 тисяч боєприпасів, тобто одну третину від цілі. Це лише з наших наявних запасів. До березня я очікую, що ця цифра зросте на 200 тисяч і сягне таким чином 524 тисяч. Це трохи більше половини, 52% від мети. Вони надходять із запасів, індивідуальних та спільних закупівель», – розповів дипломат.

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Водночас він зазначив, що європейська оборонна індустрія продовжує працювати й отримувати замовлення від членів блоку. За словами Борреля, загальний обсяг замовлень для України перевищить 1 мільйон до кінця року:

«Це картина, яку я маю наразі в тому, що стосується постачань, здійснених чи запланованих. Наголошую, щодня вона змінюється і зростає. Ситуація продовжить покращуватися найближчими місяцями».

Водночас голова зовнішньополітичної служби ЄС вказав на те, що для виробництва потрібні відповідні спроможності, які були «на дуже низькому рівні» на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він додав, що вони зросли на 40% відтоді.

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«Ми маємо продовжувати зростати, але 40% – це чимало. Сьогодні спроможності з виробництва боєприпасів сягають майже 1 мільйон на рік. Але до кінця року вони сягнуть 1,4 мільйона і продовжить зростати, тому що індутрія мобілізувалася й виробляє більше», – очікує Боррель.

Він додав, що Європейське оборонне агентство наразі підписало 60 рамкових угод на загальні закупівлі 155-міліметрових боєприпасів.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні 2023 року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».