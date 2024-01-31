Bloomberg каже про нестачу боєприпасів у ЗСУ: який вихід?

ЗСУ бракує боєприпасів через зволікання західних партнерів з допомогою, пише американське видання Bloomberg.

Особливо брак артснарядів та зенітних ракет відчуватиметься цієї весни, йдеться у матеріалі. За словами західних чиновників, знайомих із перебігом переговорів, які говорили на умовах анонімності, повідомлення з фронту свідчать про те, що ситуація погіршується: українські війська насилу стримують армію РФ.

Bloomberg зазначає, що європейські союзники не зможуть доставити 1 мільйон обіцяних артилерійських снарядів до 1 березня – кількість сягне лише 600 тисяч. Цю проблему спробують вирішити міністри оборони країн ЄС на зустрічі, яка відбудеться цього тижня у Брюсселі. Проте, навіть залучивши додаткові можливості, Україна все одно не зможе отримати анонсований мільйон до цієї дати, зазначають автори матеріалу з посиланням на дипломатів.

«Навіть якщо допомога від ЄС надійде, брак американської підтримки українські війська відчують на полі бою вже наприкінці весни», – цитує Bloomberg західних дипломатів.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону 30 січня спрогнозував, що навесні активність російських військ ослабне, – і тоді ініціатива перейде до ЗСУ.

Головні питання випуску:

Чим Україна воюватиме цієї весни, якщо допомога від західних партнерів не прийде вчасно?

Як лінія фронту може зміниться вже навесні і хто матиме ініціативу?

Чи має Київ резерви боєприпасів для армії?

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». Російська армія, можливо, отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року, йшлося у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 9 грудня.