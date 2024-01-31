Чи нападе Росія на країни НАТО: що кажуть польські військові експерти

Про те, що Росія за кілька років може напасти на країни НАТО говорять у Польщі, країнах Балтії і навіть Німеччині. Ці припущення часто підігріває і сам Путін, погрожуючи країнам-членам Альянсу. Чи справді існує загроза російського нападу на європейські крани? Як вони готуються до можливих кремлівський провокацій і як з Польщі виглядає зараз ситуація на фронті в Україні – про це Радіо Свобода запитала в польських військових експертів.

Росія знесилена війною в Україні і не має ресурсу починати нову війну – переконаний генерал Збройних Сил Польщі, командувач сухопутних військ у 2006-2009 роках Вальдемар Скшипчак. Але, на думку експерта, це не привід для країн НАТО послаблювати підготовку до ймовірної російської атаки та зволікати у постачанні зброї та боєприпасів для України.

Україна так успішно обороняється, що росіяни не мають можливості зараз атакувати когось іншого

«Росія у цей момент не має можливості з будь-ким починати чергові конфлікти, чергові війни, бо повʼязана війною в Україні. Україна так успішно і добре обороняється, що росіяни не мають можливості зараз збудувати потенціал, щоб атакувати когось іншого, навіть із країн Балтії.

Росія проводить проти НАТО, проти ЄС, проти Польщі гібридну війну без участі війська. Але ця гібридна війна є великою проблемою. Ми не можемо собі з тим дати раду.

Путіну не треба просто зараз здійснювати агресію на членів НАТО, адже, по-перше, він намагається руйнувати нас гібридною війною, і по-друге, що він не має сил, щоб вдарити по нас, по НАТО. Тим паче, що Україна кожен такий напад використала б для того, щоб ще сильніше вдарити по Росії ніж до цього часу. Путін боїться того, що може зробити Україна, якщо йому захочеться почати чергову війну», – каже Вальдемар Скшипчак.

А от Яцек Раубо – аналітик найбільшого інформаційного порталу Defence 24, який пише про збройні сили, оборонну промисловість і геополітику – не виключає повномасштабного російського вторгнення до країн НАТО.

Але, на його думку, не менш загрозливими є гібридні атаки, які Росія продовжує активно використовувати у Європі.

Усі європейські держави, країни НАТО, мають брати до уваги кожен аспект агресивної політики Росії, в тому числі повномасштабне вторгнення, яке можливе, передусім, на країни Балтії, а також, наприклад, на Молдову.

«Лютий 2022 року показав нам, що немає жодного сценарію загроз в Європі, який можна вважати за малоймовірний.

Сьогодні, так насправді, всі європейські держави, країни НАТО мають брати до уваги кожен аспект агресивної політики Росії. В тому числі повномасштабне вторгнення, яке можливе, передусім, на країни Балтії, а також, наприклад, на Молдову. Ці всі сценарії треба аналізувати. Це не означає, що вони безальтернативні, що маємо готуватися до повномасштабної війни, наприклад, в 2024 чи 2025 роках.

За моїми оцінками Росія має багато інших інструментів, якщо йде мова про агресивні дії щодо країн НАТО, які не включають повномасштабного вторгнення. Стосується це так званих дій «нижчих межі війни».

Мова йде про терористичні дії, мобілізацію груп найманців або диверсійних груп, так само російської активності у кіберпросторі, в інформаційному, політичному, мілітарному просторі та використання міграційного тиску. Ми це бачимо з 2021 року на польсько-білоруському кордоні, на кордоні Білорусі та Литви і Латвії. Бачили ми це на російсько-фінському кордоні чи навіть раніше у 2015 на російсько-норвезькому кордоні.

Ці російські дії можуть включати повномасштабну агресію, але з іншого боку найнебезпечнішими, на мою думку, є дії «нижче межі війни» тому, що вони для Росії дешевші, передбачають використання потенціалу спеціальних служб, скерованих на дестабілізацію у країнах НАТО та ЄС», – каже Яцек Раубо.

Також аналітик наголошує на необхідності кількісно нарощувати армію:

«Ми мусимо збільшити кількість солдат в операційних військах, а також в інших формах служби з однієї простої причини – Україна, яка бореться з російською агресією, впливає і буде впливати на зміну мислення щодо кількості сучасного війська не тільки в Польщі, а й в державах НАТО»

За словами Яцека Раубо, у світлі можливих загроз, Польща суттєво нарощує своє військо, купує найсучаснішу зброю і збільшує виробництво військової продукції.

«Стосується це передусім військової допомоги для України, а також для забезпечення власних потреб. Польща є одним з лідерів в цьому, це видно з перспективи довготермінових інвестицій, наприклад, в системи протиповітряної оборони і щодо озброєння сухопутних військ. Цих програм є багато. Для влади є пріоритетним питання сили і потенціалу польської армії.

Польща ставить ставку на можливості своєї промисловості, яка мусить взяти на себе нову роль – забезпечення внутрішніх потреб, а також міжнародних запитів. Маю на увазі польські ручні системі ППО, які експортуються до різних країн світу, гарматогаубиці, які теж є важливим елементом допомоги Україні», – додає аналітик Defence 24.

Ще один факт, що Польща серйозно сприймає російську загрозу це те, що від початку року щонайменше три рази польська військова авіація, а також борти союзників піднімалися у повітря під час масових повітряних тривог, зокрема, в західних областях України. Мета – патрулювати небо під час інтенсивної активності далекобійної російської авіації.

Авіація мусить бути готова до збиття обʼєктів, які залітають не планово до Польщі і можуть спричинити руйнування на території нашої держави

«Коли росіяни атакують Україну, використовують ударну авіацію далекої дії, яка вистрілює ракети навіть з Каспійського моря. Ті ракети долітають часто вглиб України, в район Яворова, Львова і навіть залітають на польську територію. Ми мали три такі випадки, отже щоб уникнути будь яких атак, навіть випадкових, авіація мусить бути готова до збиття обʼєктів, які залітають не планово до Польщі і можуть спричинити руйнування на території нашої держави. Крім того, той людський і технічний потенціал, який ми маємо, який має НАТО на території Польщі мусить бути пильним і готовим для того аби збивати повітряні засоби нападу Росії», – каже генерал Скшипчак.

Тактика відлякування і оборони – так коментує патрулювання винищувачами польського неба аналітик Яцек Раубо.

За його словами, оперативне командування навіть змінило інформаційну політику і в своїх соцмережах повідомляє про використання F-16 і літаків «ISTAR» в Польщі під час російських атак в Україні.

НАТО ставить ставку на відлякування і оборону

«Російський напад з повітря загрожує не тільки Україні, а й сусіднім державам, це стосується Польщі, Румунії. Отже держави, які під загрозою реагують, зокрема, активізують комплекс розпізнавання, збір розвідданих і стеження за російською стороною. Тому піднімають у небо бойові літаки, щоб командування НАТО мало можливість реагувати на кожен епізод, який може бути повʼязаний з навмисними чи випадковими діями Росії.

На мій погляд, це демонстрація, що ми маємо інструменти на випадок будь-якого сценарію. Ніколи в Європі ще не було такої ситуації, коли ми є в такому не певному стані через дії Росії, тому маємо брати до уваги всі сценарії. Не можна відкидати, що Росія не спровокує НАТО.

З іншого боку патрулювання польського неба це є елемент відлякування, тобто демонстрація, що ми є і здатні захиститися, маємо можливість моніторити ситуацію. НАТО ставить ставку на відлякування і оборону. Тобто підняття в небо багатоцільових літаків є елементом відлякування і потенційної оборони», – каже військовий експерт Раубо.

Безпека Польщі на пряму залежить від обороноздатності України – певні польські політики та експерти, а тому військова допомога Україні продовжуватиметься, що правда дещо зміниться специфіка і масштаби.

Україна бореться з Росією, в тому числі, і в наших інтересах, і за нашу безпеку

«Україна потребує дуже багато зброї і боєприпасів. Передусім протиповітряної зброї. Польща має зенітні системи, котрі здатні знищувати дрони. Головною проблемою України є дрони, тому Польща могла б допомогти артилерійськими системами калібру 23, які мають здатність, що вже показала Україна, збивати дрони.

Україна широко використовує для знищення дронів таку зброю, ми її маємо, а отже думаю, що для України ми б могли її виробляти. Це по-перше. По-друге, ми почали виробництво артилерійської амуніції калібру 155.

Зараз Україна має великі проблеми, бо бракує амуніції, Європа, як правило, не виробляє боєприпасів в таких кількостях, в яких потребує Україна. А тому повинні всі і Польща теж, частину вироблених боєприпасів передавати Україні, щоб вона могла ефективно вести бойові дії. Також мова йде про навчання українських військових на польських полігонах, щоб вони йшли на фронт добре приготовані, добре навчені.

Наступне питання, на мою думку, це є логістична підтримка – ремонт техніки, яка пошкоджена на полі бою. Польща має такі можливості, особливо, якщо говоримо про ремонт танків пост радянської генерації, наприклад, Леопарди. В цьому Польща теж би могла допомогти Україні.

Незалежно від внутрішніх проблем і політичних суперечок, які є в Польщі, найголовнішим питання є наша безпека, а вона залежить теж від того, що станеться за нашим східним кордоном. Отже, пріоритетом і найважливішою справою є політична і військова підтримка України, тому що Україна бореться з Росією, в тому числі, і в наших інтересах, і за нашу безпеку. Підкреслюю, незалежно від того, що в Польщі відбувається на політичній арені, мусимо і це наш обовʼязок в контексті нашої безпеки допомагати Україні», – переконаний генерал Вальдемар Скшипчак.

Пауза в американській допомозі Україні відчутна на фронті – про це говорять і польські експерти. Вони занепокоєні ситуацією на фронті і наслідками, які можуть настати якщо ця підтримка затримуватиметься ще більше.

«Після невдалої операції в Запоріжжі, Україна має проблеми зі зброєю, боєприпасами і солдатами. Вважаю, що парламент в Києві повинен ухвалити рішення про часткову мобілізацію. Це по-перше. По друге, Захід має негайно і суттєво збільшити допомогу для України – маю на увазі зброю і боєприпаси. Українське військо перейшло до оборони, воно добре захищається, росіяни не можуть переламати української оборони, бо українці в обороні добре дають собі раду. Той потенціал, який має Україна вистачить щоб оборонятися, оскільки вона не мусить йти в наступ, а має завдання ефективно захищатися і вичерпувати атакуючу російську армію. Ціллю оборонної операції, котру українці проводять, повинно бути виснаження російської армії, завдання їй максимальних втрат, так аби навесні росіяни не мали потенціалу для того, щоб розпочинати чергового наступу», – зазначає Вальдемар Скшипчак.

Замороження конфлікту на цьому етапі буде ще більшою загрозою для Європи, не тільки для України

«Не виглядає мені, що сьогодні вдасться закінчити російську агресію в Україні тільки дипломатичними методами, якимись мирними переговорами за участю третьої сторони. З іншого боку, мусимо памʼятати, що військове розвʼязання, яке передбачає перемогу України теж є зараз мало реальне на цю хвилину, зважаючи на питання кількості, якості, а також військової допомоги для України. Тобто якщо будувати бачення, сценарій розвʼязання цього конфлікту, то це виключно поєднання дипломатії і військових дій.

Тільки за таких умов Росія буде хотіти або закінчити агресію і вийти з якоїсь окупованої території, або, на жаль, заморозити цей конфлікт. А замороження конфлікту на цьому етапі буде ще більшою загрозою для Європи, не тільки для України. Натомість, Росія може 2024 рік потрактувати як час для мобілізації більшої кількості солдатів, кинути ще більше зброї на фронт і, на жаль, шукати мілітарної переваги, мотивуючи це хоча б специфікою виборчого року в США і певними проблемами повʼязаними з західною політикою щодо військової допомоги Україні», – додає Яцек Раубо.

У березні Росія обиратиме президента, на думку польського генерала Путін може використати вибори для зміни перебігу зміни війни.

Результат війни буде залежати від того, наскільки Китай і США зможуть домовитися щодо зупинення військових дій в Україні

«Путін буде прагнути не закінчити війну, вона буде тривати, а буде прагнути закінчити спеціальну операцію. Нагадаю, що Путін заявляє, що те, що відбувається в Україні це спеціальна операція, що має на меті дефашизацію України і з цим гаслом він почав так звану «спеціальну операцію». На мою думку, він коли виграє вибори оголосить кінець спеціальної операції і оголосить перемогу росіян в ній.

Це не закінчить війну, вона буде тривати надалі, а перебіг і результат війни буде залежати від того, наскільки Китай і США зможуть домовитися щодо зупинення військових дій в Україні. По-друге, наскільки вони зможуть гарантувати Україні її право на окуповані території і по-третє, допомога Україні – допомога армії і сприяння Україні у відбудові, щоб економіка і держава нормально могли функціонувати, в тому числі почати шлях до ЄС і, можливо, до НАТО. На мою думку не буде мирних переговорів, оскільки росіяни не хочуть миру, Україна теж цього не хоче, тому що не хоче віддавати своїх східних територій, і це зрозуміло.

Натомість Путін, можливо, зробить такий маневр під кінець «спеціальної операції», що в односторонньому порядку оголосить припинення вогню, стримає збройні дії і скаже, що він не хоче більше спеціальної операції оскільки він виграв у ній і більше не буде проводити військових дій.

Це буде проблемою для світу. Багато політиків, особливо на заході втомлені війною, вони не хочуть тої війни і, можливо, погодяться на те, що запропонує Путін, що він припинить війну і зупинить своє військо. Що тоді зробить Україна важко відповісти, але я думаю, що це було б погано для майбутнього України», – прогнозує генерал Скшипчак.