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Яку допомогу від Польщі може отримати Україна у 2024 році? (відео)

Яку допомогу від Польщі може отримати Україна у 2024 році? (відео)
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Яку допомогу від Польщі може отримати Україна у 2024 році? (відео)

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Від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярди доларів. Таку цифру озвучив український прем’єр-міністр. За словами Дениса Шмигаля, йдеться про сотні танків, літаків, гелікоптери, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТРи.

Офіційна Варшава не оприлюднила жодних цифр. Тамтешні експерти кажуть, що наразі це закрита інформація. Утім, згідно з оприлюдненим Варшавським інститутом підприємства Компендіумом польської допомоги Україні, Польща передала ЗСУ, серед іншого, понад триста танків, що становило 30% довоєнних ресурсів польської армії, та 72 гаубиці Krab, що становило понад 30% власних ресурсів Польщі. Країна була однією з перших країн, які постачали ЗСУ нові типи військової техніки. На яку допомогу Польщі цьогоріч Україна може розраховувати – дивіться у відео.

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