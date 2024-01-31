Офіційна Варшава не оприлюднила жодних цифр. Тамтешні експерти кажуть, що наразі це закрита інформація. Утім, згідно з оприлюдненим Варшавським інститутом підприємства Компендіумом польської допомоги Україні, Польща передала ЗСУ, серед іншого, понад триста танків, що становило 30% довоєнних ресурсів польської армії, та 72 гаубиці Krab, що становило понад 30% власних ресурсів Польщі. Країна була однією з перших країн, які постачали ЗСУ нові типи військової техніки. На яку допомогу Польщі цьогоріч Україна може розраховувати – дивіться у відео.