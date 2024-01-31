ЗСУ відбили сім атак Росії на Куп’янському напрямку за добу, ще дев’ять – на Лиманському – штаб

Російські війська активно застосовують авіацію та FPV-дрони на лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 31 січня. За добу командування зафіксувало 52 бойових зіткнення на лінії фронту.

За зведенням, протягом дня Сили оборони відбили:

сім атак біля Синьківки на Куп’янському напрямку

дев’ять атак на Лиманському напрямку: поблизу Тернів, Ямполівки та Торського, російські війська «безуспішно» намагалися прорвати оборону

чотири атаки в районі Бахмута: поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де армія РФ намагалася покращити тактичне положення

вісім атак в районі Авдіївки та ще шість атак на тому ж напрямку біля Первомайського та Невельського

шість спроб російської армії покращити тактичне положення на Мар’їнському напрямку, біля Новомихайлівки

чотири атаки на північ від Приютного та Роботиного на Запоріжжі

На Шахтарському напрямку командування наступальних дій не фіксувало.

«Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено три безуспішних спроби штурму позицій наших військ», – йдеться в зведенні.

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Командування звітує про удари авіації по 14 місцях зосередження російських військ та одному зенітно-ракетному комплексу. Крім того, ракетні війська завдали ударів по п’яти артилерійських засобах та чотирьох засобах протиповітряної оборони РФ.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російські військові здатні досягти «додаткових переваг на тактичному рівні» поблизу Купʼянська в Харківській області, але про стратегічний успіх на цьому напрямку не йдеться.