Сили РФ можуть досягти лише тактичних успіхів на Купʼянському напрямку – ISW

Російські військові здатні досягти «додаткових переваг на тактичному рівні» поблизу Купʼянська в Харківській області, але про стратегічний успіх на цьому напрямку не йдеться, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«ISW фіксує, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу активні поблизу Куп’янська і здатні вести фронтові наступи переважно з використанням піхоти, але не продемонстрували спроможності проводити широкомасштабні механізовані маневри після того, як ці підрозділи були розгорнуті на цьому напрямку понад рік тому», – ідеться в повідомленні.

У районі села Табаївка Купʼянського району Харківщини російська армія не припиняє штурми, бої тривають, повідомив Радіо Свобода 29 січня начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо. Він каже, що активні дії російських військ на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку, які почалися ще в жовтні 2023 року, досі не принесли їм стратегічного успіху.

Переміщення російської армії по північному напрямку, за словами підполковника, ЗСУ контролюють: кількість особового складу російської армії на ньому зберігається в межах 200 тисяч і поповнюється резервами, щоб компенсувати великі втрати.

Упродовж минулих вихідних надходили суперечливі повідомлення про ситуацію навколо села Табаївка, довоєнне населення якого становило 34 людини. Російська сторона стверджувала, що вже контролює цей населений пункт.