Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сили РФ можуть досягти лише тактичних успіхів на Купʼянському напрямку – ISW

Метою дій військ РФ є повторна окупація міста Купʼянськ, звільненого ЗСУ у вересні 2022 року
Метою дій військ РФ є повторна окупація міста Купʼянськ, звільненого ЗСУ у вересні 2022 року

Російські військові здатні досягти «додаткових переваг на тактичному рівні» поблизу Купʼянська в Харківській області, але про стратегічний успіх на цьому напрямку не йдеться, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«ISW фіксує, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу активні поблизу Куп’янська і здатні вести фронтові наступи переважно з використанням піхоти, але не продемонстрували спроможності проводити широкомасштабні механізовані маневри після того, як ці підрозділи були розгорнуті на цьому напрямку понад рік тому», – ідеться в повідомленні.

У районі села Табаївка Купʼянського району Харківщини російська армія не припиняє штурми, бої тривають, повідомив Радіо Свобода 29 січня начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо. Він каже, що активні дії російських військ на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку, які почалися ще в жовтні 2023 року, досі не принесли їм стратегічного успіху.

Переміщення російської армії по північному напрямку, за словами підполковника, ЗСУ контролюють: кількість особового складу російської армії на ньому зберігається в межах 200 тисяч і поповнюється резервами, щоб компенсувати великі втрати.

Упродовж минулих вихідних надходили суперечливі повідомлення про ситуацію навколо села Табаївка, довоєнне населення якого становило 34 людини. Російська сторона стверджувала, що вже контролює цей населений пункт.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG