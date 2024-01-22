ОВА: одна людина загинула, одна поранена через обстріл РФ у Куп’янську

Одна людина загинула, ще одна була поранена в Куп’янську внаслідок російських обстрілів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську. На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу загорівся цивільний автомобіль автомобіль, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.