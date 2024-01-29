Табаївку війська РФ не взяли, їхнім заявам вірити не можна – Фітьо

У районі села Табаївка Купʼянського району Харківщини російська армія не припиняє штурми, бої тривають. Про це 29 січня в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо. За його словами, на цьому напрямку за минулу добу відбито 10 атак, а заяви російської сторони про захоплення цього населеного пункту не відповідають дійсності.

«Табаївку росіяни не взяли, там тривають бойові дії, їхнім заявам вірити не можна. Тому що вони більше придумують, ніж говорять фактів. Табаївка знаходиться у достатньо невигідному місці, в низині, хто спуститься у цю болотяну місцевість – стане одразу мішенню в тирі. Тому там тривають запеклі бої, і українські захисники намагаються відтіснити ворога з позицій, на яких він перебуває», – заявив військовий.

Володимир Фітьо каже, що активні дії російських військ на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку, які почалися ще в жовтні 2023 року, досі не принесли їм стратегічного успіху. Станом на 28 січня, за словами військового, армія РФ у смузі оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» втратила понад 10 з половиною тисяч осіб.

«Бачимо: як почалися активні дії на смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» ще минулого року в жовтні, так вони ні на день не стихають. Ворог намагається ще від жовтня атакувати, і все, що він зміг «наатакувати» – це незначні тактичні покращення, досить умовні», – розповів Фітьо.

Переміщення російської армії по північному напрямку, за словами підполковника, ЗСУ контролюють: кількість особового складу російської армії на ньому зберігається в межах 200 тисяч і поповнюється резервами, щоб компенсувати великі втрати.

Упродовж вихідних надходили суперечливі повідомлення про ситуацію навколо села Табаївка, довоєнне населення якого становило 34 людини. Російська сторона стверджувала, що вже контролює цей населений пункт.