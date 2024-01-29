Військові: вночі збили 8 запущених Росією «Шахедів»

Російські військові у ніч на 29 січня запустили по Україні вісім безпілотників типу Shahed-136/131, українські сили протиповітряної оборони всі ці дрони знищили, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що дрони війська РФ запустили з району російського Приморсько-Ахтарська.

Крім того, за даними Повітряних сил, однією ракетою «Іскандер-М» із району Воронезької області РФ і трьома ЗКР С-300 російські війська вдарили по Донеччині з окупованої території області.

Безпілотники знищили у межах Миколаївської Дніпропетровської, Хмельницької і Рівненської областей, додали військові. Про постраждалих чи руйнування від падіння уламків поки не повідомляють.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.