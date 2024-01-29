Генштаб: на фронті було 74 бойових зіткнення

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.

«Загалом ворог завдав сім ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу 29 січня.

У командуванні додали, що минулої доби українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, зокрема 26 – на Авдіївському, 22 – на Мар’їнському.

Читайте також: Під Куп’янськом сили РФ поновили інтенсивність наступальних дій – Синєгубов

«На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій», – йдеться в повідомленні.

Напередодні начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України, але активно намагаються наступати.



За його словами, велика кількість артилерійських обстрілів і знищеної російської техніки свідчить про те, що противник активно намагається наступати, шукати слабкі місця в обороні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 26 січня заявив, що російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, російські війська збільшили кількість наступальних і штурмових дій. 28 січня він повідомив, що війська РФ продовжують активні наступальні й штурмові дії – вже третю добу поспіль кількість бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ «Таврія» складає близько 50.