Тарнавський: війська РФ збільшили кількість штурмів у зоні ОСУВ «Таврія»

Російські війська збільшують активність на сході, в зоні діяльності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», заявив командувач угруповання Олександр Тарнавський 26 січня.

«Російські окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій. В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 624 артобстріли», – заявив він.

Тарнавський додав, що українські військові тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

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Він оцінює загальні втрати російських військ протягом попередньох доби на цьому напрямку в 480 військових та 23 одиниці техніки, не рахуючи безпілотників. Росія не повідомляє даних про свої втрати.

За його даними, сили ОСУВ знищили два склади боєприпасів противника, а також нейтралізували та знищили 161 дрон.

За даними Генерального штабу ЗСУ, напередодні Сили оборони відбили 16 атак російських військ на Авдіївському напрямку: шість атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 10 біля Первомайського та Невельського.