У ВМС розповіли, скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

Станом на 7 ранку п’ятниці, 26 січня, Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 14 ракет, йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

За даними українських військових, в Азовському морі перебуває один російський корабель, ракетоносії на ньому відсутні.

«У Середземному морі – два ворожі кораблі, зокрема один носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет», – зазначили у ВМС ЗСУ.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».