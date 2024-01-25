ВМС: у Чорному морі Росія тримає два носії «Калібрів»

У Чорному морі Росія тримає чотири російські кораблі, серед них є два носії крилатих ракет «Калібр» – загальний залп до 8 ракет, повідомляють телеграмі вранці 25 січня Військово-морські сили ЗСУ.



За даними ВМС, також в Середземному морі перебувають два російські кораблі, серед яких є носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».