РФ щонайменше до липня 2023 року імпортувала західні авіазапчастини подвійного призначення

Російська компанія «Яковлєв», яка виробляє як цивільні літаки, так і кілька модифікацій винищувача СУ-30, щонайменше до липня 2023 року на порушення санкцій продовжувала імпорт запчастин із Європи та США. Як ідеться в розслідуванні Радіо Свобода, з початку 2022 року РФ отримала компонентів на суму 8 мільйонів доларів.

Більшу частину з них отримала компанія «Яковлєв», поставка надійшла з Німеччини від американської корпорації Honeywell, яка формально вийшла з російського ринку ще у березні 2022 року. Ці дані Радіо Свобода отримало за допомогою організації C4ADS, яка спеціалізується на аналізі даних і глобальних досліджень.

Аналітик цієї організації Омар аль-Гусбі стверджував, що Росія імпортувала компʼютерні контролери з електроприводом, навігаційне обладнання та модулі автоматичних систем, які потенційно можуть бути використані в будівництві та ремонті СУ-30 та інших військових літаків.

Компанія «Яковлев» також у 2022–2023 роках імпортувала запчастини французької компанії Thales Avionics на 783 тисячі доларів. Французький виробник кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення продовжував роботу в РФ, однак улітку 2022 року оголосив, що повністю виходить із російського ринку.

«Яковлев» імпортував компоненти також через третіх осіб або через треті країни, зокрема, через компанії Knipex і Bosch.

Журналісти Радіо Свобода зверталися до компаній Honeywell, Thales Avionics, Knipex та Bosch по коментар. Відповіла лише компанія Bosch, яка заявила, що її метою є «запобігання використанню продукції Bosch у спосіб, що порушує санкції, в кінці прямого чи опосередкованого ланцюга постачання в межах нашої сфери впливу».