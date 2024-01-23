ЄС, ймовірно, готує новий пакет санкцій проти Росії на наступний місяць

Європейський союз готує новий пакет санкцій проти Росії на наступний місяць – про це повідомляє редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Чотири найбільш «яструбині» країни – Естонія, Латвія, Литва та Польща – хочуть запровадити заборону на імпорт зрідженого природного газу та алюмінію, припинення фінансування спільних наукових досліджень, додаткові санкції в авіаційному секторі та дублювання галузевих заходів, застосованих щодо Росії, проти Білорусі», – заявив він.

Раніше американське видання Politico з посиланням на свої джерела також повідомляло, що Євросоюз розглядає запровадження санкцій щодо російського алюмінію.

Днями стало відомо, що країни ЄС розпочали обговорення 13-го пакету санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Ключовим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого 18 грудня 2023 року, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також введено додаткові заходи для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

У ЄС тривають дискусії щодо надання нових коштів Україні. Йдеться як про військову допомогу, так і про 50 мільярдів фінансової допомоги з бюджету ЄС. Цю тему мають обговорити лідери країн Євросоюзу на саміті 1 лютого, але консенсусу все ще немає – Угорщина, як і раніше, не дала згоди. Як можливу альтернативу називають домовленість 26 країн-членів ЄС без участі Угорщини.