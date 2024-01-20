Попри санкції, у 2023 році Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю – Reuters

Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році, оскільки найбільший у світі імпортер нафти проігнорував західні санкції і закупив величезні обсяги нафти зі знижками для своїх переробних заводів, пише агенція Reuters з посиланням на дані китайської митниці.



За даними агентства, минулого року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 мільйона метричних тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 мільйона барелів на добу, що набагато більше, ніж інші великі експортери нафти – Саудівська Аравія та Ірак.



Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант втратив частку ринку через дешевшу російську нафту.



Російська нафта, якої багато міжнародних покупців уникають через західні санкції, запроваджені через вторгнення Росії в Україну у 2022 році, більшу частину минулого року торгувалася зі значними знижками на тлі запроваджених Заходом цінових обмежень.

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Євросоюз і країни G7 у грудні 2022 року ввели так звану стелю цін на російську нафту, що доставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. Обмеження включають заборону західним компаніям, зокрема, транспортувати та страхувати нафту, що продається за ціною, вищою від встановленого ліміту. Москва, проте, продовжує активно продавати свою нафту країнам, які не приєдналися до санкцій.

Як повідомлялось у серпні 2023 року у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай.