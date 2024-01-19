Євросоюз прагне ухвалити 13-й пакет санкцій проти РФ до 24 лютого

Країни ЄС розпочали обговорення 13-го пакету санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Як повідомляють Bloomberg та AFP, очікується, що його буде схвалено до другої річниці вторгнення, 24 лютого.

До списку санкцій, як очікується, будуть включені нові фізичні та юридичні особи, також будуть запроваджені нові торгові обмеження та додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій. За даними Bloomberg, 17 січня новий пакет обговорювала Європейська рада на рівні послів країн-членів ЄС. Агентство зазначає, що схвалити новий пакет до 24 лютого буде непросто, адже робота над попереднім, 12-м пакетом санкцій тривала понад два місяці. Про якісь конкретні пропозиції поки не повідомляється.

Ключовим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого 18 грудня, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також введено додаткові заходи для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

У ЄС тривають дискусії щодо надання нових коштів Україні. Йдеться як про військову допомогу, так і про 50 мільярдів фінансової допомоги з бюджету ЄС. Цю тему мають обговорити лідери країн Євросоюзу на саміті 1 лютого, але консенсусу все ще немає – Угорщина, як і раніше, не дала згоди. Як можливу альтернативу називають домовленість 26 країн-членів ЄС без участі Угорщини.