ЗМІ: фінські фірми постачали Росії техніку, що застосовується у ВПК

Фінські компанії, пов’язані з Москвою, постачали їй техніку та обладнання, що використовується військово-промисловим комплексом – продажі значно зросли з початком російського вторгнення в Україну. Такого висновку дійшли журналісти фінського телерадіомовника Yle.



Йдеться, зокрема, про електронні датчики, синтезатори частот, дизельні двигуни, деталі трансмісій, паливні насоси, оптичні пристрої і вольтметри, підшипники; відеокамери, електронні плати та жорсткі диски. Все це заборонено ввозити до Росії міжнародними санкціями.



Частина аналогічного обладнання використовувалася у російській військовій техніці, яка застосовується у війні проти України. Частина може бути використана у військових дослідженнях чи розробці, зазначається у матеріалі.

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Автори дослідження не називають підприємств та їхніх власників. Відомо, що йдеться про невеликі фірми, що працюють недалеко від кордону з Росією. Вони керуються чи належать громадянам Росії. У компаніях, які погодилися поговорити з журналістами, заперечують порушення санкцій.



Частина співрозмовників зазначили, що не мають можливості перевіряти біографію покупців та наголошують на складності дотримання колосального списку введених через війну в Україні обмежень.



Щонайменше дві компанії могли знати про своїх клієнтів, стверджується у матеріалі. На системність вказує той факт, що одна компанія після початку війни відкрила філії у кількох країнах, які використовувала для доставки товарів до Росії. Щонайменше проти чотирьох компаній, виявлених журналістами, ведеться кримінальне розслідування.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс.