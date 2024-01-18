США додали до санкційного списку компанію з ОАЕ, яка торгує російською нафтою

Міністерство фінансів США повідомило 18 січня, що запровадило санкції проти судноплавної компанії з Обʼєднаних Арабських Еміратів за порушення режиму обмеження ціни на експорт російської нафти. Це перший такий випадок цього року, наголошує «Голос Америки».

У заяві Міністерства фінансів ідеться, що санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) накладені на компанію Hennesea Shipping Co Ltd, яка є кінцевим власником 18 танкерів під ліберійським прапором, придбаних наприкінці 2022 року.

Один із кораблів компанії, «ХС Атлантика», перевозив сиру нафту російського походження, продану за ціною вище граничного рівня 60 доларів, встановленого країнами «Групи семи». Компанія користувалася послугами американського постачальника морських послуг, що дозволило притягнути до відповідальності.

Цінова стеля на рівні 60 доларів за барель для російської нафти, що поставляється морем, була запроваджена західними країнами в грудні 2022 року для обмеження доходів Кремля під час війни в Україні. Через війну і санкцій більшість російської нафти експортується до Індії та Китаю, вони до стелі не приєднувалися.