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Новини | Суспільство

Оцінки Геншабу ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 380 тисяч військових

Знищений Силами оборони України танк армії РФ. Харківщина, 22 лютого 2023 року
Знищений Силами оборони України танк армії РФ. Харківщина, 22 лютого 2023 року

Російська армія втратила близько 990 людей особового складу, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 26 січня.

За даними командування, Росія загалом втратила приблизно 380 600 за час повномасштабної війни в Україні.

Штаб також наводить дані щодо знищеної російської техніки:

  • 6 265 танків (+8 за останню добу)
  • 11 637 бойових броньованих машин (+16)
  • 9 082 артилерійські системи (+15)
  • 972 реактивні системи залпового вогню
  • 660 засобів протиповітряної оборони
  • 331 літак
  • 324 гелікоптер
  • 7 033 безпілотники оперативно-тактичного рівня
  • 1 845 крилатих ракет (+1)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 12 064 автомобілі й автоцистерни (+20)
  • 1 425 одиниць спеціальної техніки (+5)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

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