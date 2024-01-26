Оцінки Геншабу ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 380 тисяч військових

Російська армія втратила близько 990 людей особового складу, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 26 січня.
За даними командування, Росія загалом втратила приблизно 380 600 за час повномасштабної війни в Україні.
Штаб також наводить дані щодо знищеної російської техніки:
- 6 265 танків (+8 за останню добу)
- 11 637 бойових броньованих машин (+16)
- 9 082 артилерійські системи (+15)
- 972 реактивні системи залпового вогню
- 660 засобів протиповітряної оборони
- 331 літак
- 324 гелікоптер
- 7 033 безпілотники оперативно-тактичного рівня
- 1 845 крилатих ракет (+1)
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 12 064 автомобілі й автоцистерни (+20)
- 1 425 одиниць спеціальної техніки (+5)
Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.
У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».
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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.
Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.
За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.
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