Оцінки Геншабу ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 380 тисяч військових

Російська армія втратила близько 990 людей особового складу, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 26 січня.

За даними командування, Росія загалом втратила приблизно 380 600 за час повномасштабної війни в Україні.

Штаб також наводить дані щодо знищеної російської техніки:

6 265 танків (+8 за останню добу)

11 637 бойових броньованих машин (+16)

9 082 артилерійські системи (+15)

972 реактивні системи залпового вогню

660 засобів протиповітряної оборони

331 літак

324 гелікоптер

7 033 безпілотники оперативно-тактичного рівня

1 845 крилатих ракет (+1)

23 кораблі й катери

1 підводний човен

12 064 автомобілі й автоцистерни (+20)

1 425 одиниць спеціальної техніки (+5)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.