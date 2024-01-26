ISW прокоментував ймовірну відмову Росії від помилування для в’язнів, що воюють

Росія може переглядати свою політику щодо в’язнів, залучених до бойових дій, через значні втрати та виплати – про це йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни (ISW) від 25 січня.

Таким чином установа прокоментувала повідомлення російської служби BBC щодо можливої відмови Кремля від помилування ув’язнених за участь у війні проти України. Як пише видання, російська влада, ймовірно, припинила вербування до підрозділів «Шторм Z» у серпні 2023 року і почала набирати в’язнів до підрозділів «Шторм V» на основі нових контрактів.

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Підрозділи «Шторм V», за повідомленнями, не пропонують помилування у своїх контрактах.

ISW посилається на дані від жовтня 2023 року, за якими у російських тюрмах перебувають 266 тисяч людей – «значне зниження» на 54 тисячі в’язнів порівняно з січнем 2023 року.

«Втрата засуджених призовників в Україні внаслідок виснажливих штурмів та відносно короткі терміни їхніх контрактів на службу могли спонукати Кремль запровадити більш обмежені умови служби, щоб утримати більше новобранців на фронті в Україні», – йдеться в звіті.

Інститут припускає, що менш привабливі умови контрактів на службу в «Шторм V» можуть ускладнити вербування засуджених, хоча «російські чиновники регулярно застосовували примус, щоб змусити засуджених підписати контракт».

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Крім того, ISW припускає, що російська влада змінила умови контрактів, аби зняти навантаження з російського федерального бюджету. Він посилається на російське видання «Важные истории», за даними якого військові «Шторму Z» звернулися до Путіна через відсутність обіцяних виплат, виплат за поранення та документів про зняття судимостей. Видання додає, що, згідно з відповіддю російської військової прокуратури, нещодавній указ Путіна, який обіцяє одноразові виплати у разі поранення або загибелі, не поширюється на бійців «Шторм Z».

Напередодні російська служба BBC повідомила, що російські в’язні, які поїхали воювати проти України, замість помилування від президента РФ Володимира Путіна отримують тепер умовне звільнення, а служити їм належить до кінця війни.