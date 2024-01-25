Росія закріпилася на півдні Авдіївки: чим це загрожує?

У ніч проти 25 січня проєкт DeepState оновив карту лінії фронту на півдні Авдіївки: зважаючи на неї, армія Росії таки змогла закріпитися на південних околицях вулиць Спортивної, Соборної та Чернишевського.
Вихідними про те, що агресору вдалося прорватися в місто і захопити колишній ресторан «Царське полювання», повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW) і сам DeepState.
Українські аналітики тоді повідомляли, що тривають «стабілізаційні заходи», і якщо російські сили не вдасться вибити, це поставить під загрозу всю східну частину міста.
А український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Сили оборони нібито змогли зачистити південь Авдіївки від загарбників.
Також він опублікував відео, на якому, ймовірно, російські військові перебувають у великій каналізаційній трубі – саме через неї солдати РФ могли пройти 2 кілометри в тил позицій ЗСУ у районі «Царського полювання».
Проєкт DeepState вносить зміни до своєї карти лише після появи фото- та відео доказів просування сторін. Його аналітики зазвичай не поспішають, і вносять зміни лише тоді, коли одній із сторін вдалося закріпитися.
Головні питання випуску:
Чим загрожує ЗСУ можливе закріплення армії РФ на вулицях Авдіївки?
Як агресор зміг утримати там позиції?
І чи може Росія далі швидко піти углиб міста?
Схід
- Російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат», йдеться у звіті Міністерства оборони Британії 21 січня з посиланням на дані розвідки.
- Штурмові та наступальні дії російські військові акцентують на Авдіївці і Новомихайлівці, «атакують там піхотою без прикриття бронетехніки», зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону 20 січня.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках.
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 15 січня цього року заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».
- Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.