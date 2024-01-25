Росія закріпилася на півдні Авдіївки: чим це загрожує?

У ніч проти 25 січня проєкт DeepState оновив карту лінії фронту на півдні Авдіївки: зважаючи на неї, армія Росії таки змогла закріпитися на південних околицях вулиць Спортивної, Соборної та Чернишевського.

Вихідними про те, що агресору вдалося прорватися в місто і захопити колишній ресторан «Царське полювання», повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW) і сам DeepState.

Українські аналітики тоді повідомляли, що тривають «стабілізаційні заходи», і якщо російські сили не вдасться вибити, це поставить під загрозу всю східну частину міста.

А український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Сили оборони нібито змогли зачистити південь Авдіївки від загарбників.

Також він опублікував відео, на якому, ймовірно, російські військові перебувають у великій каналізаційній трубі – саме через неї солдати РФ могли пройти 2 кілометри в тил позицій ЗСУ у районі «Царського полювання».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Проєкт DeepState вносить зміни до своєї карти лише після появи фото- та відео доказів просування сторін. Його аналітики зазвичай не поспішають, і вносять зміни лише тоді, коли одній із сторін вдалося закріпитися.

Головні питання випуску:

Чим загрожує ЗСУ можливе закріплення армії РФ на вулицях Авдіївки?

Як агресор зміг утримати там позиції?

І чи може Росія далі швидко піти углиб міста?

Схід