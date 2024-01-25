Невдоволення в Україні та сумніви Заходу – ISW про те, як Росія використовує катастрофу Іл-76

Росія використовує катастрофу літака Іл-76 в Бєлгородській області для того, щоб викликати невдоволення в Україні та сумнівів Заходу щодо продовження військової допомоги, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російські суб’єкти інформаційного простору використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні», – йдеться у звіті.



У ISW нагадують, що голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання РБ ООН та звинуватив Україну у тероризмі.

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Аналітики вважають, що такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни. У ISW нагадують, що обмін військовополоненими є чутливим питанням як для Росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію.



Крім того, як зауважують в Інституті вивчення війни, російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами, ймовірно, в спробі відмовити західних партнерів України від надання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для подальшої оборони України.

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, 24 січня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Наразі жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.

Тим часом низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. Згодом цю частину інформації видалили. За даними джерел ЗМІ, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

У ГУР наголосили, що «Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених, але відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом».

«Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну», – зауважили в українській розвідці.

Тому, як наголосили в ГУР, може йтися про «сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки».

Також командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук звинуватив Росію у спробі дискредитувати Україну після катастрофи військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Пізно ввечері 24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії.