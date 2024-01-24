Командувач Повітряних сил ЗСУ звинуватив РФ у спробі дискредитації України

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук звинуватив Росію у спробі дискредитувати Україну після катастрофи військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області та пообіцяв, що його підлеглі продовжать уражати ворожі цілі.

«Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора», – написав Олещук у телеграмі вночі 25 січня.

Повітряні сили України, за його словами, «б’ють і битимуть ворога, де б він не був».

Пізно ввечері 24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії.

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Наразі жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.