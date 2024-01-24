У Білому домі відреагували на падіння російського Іл-76 під Бєлгородом

Сполучені Штати Америки наразі «не мають підтвердження того, хто міг перебувати на борту російського літака Іл-76», який розбився вранці 24 січня під Бєлгородом, розповів під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, наразі Штати роблять «усе можливе» для того, щоб з’ясувати деталі інциденту та «отримати більше інформації». Зокрема, Кірбі заявив, що США «бачили повідомлення, але не можуть підтвердити їх».

Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.

Згодом Головне управління розвідки повідомило, що на 24 січня дійсно планувався обмін, але інформація про те, що військовополонені нібито перебували на борту літака, наразі перевіряється.

Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі.