«Навмисні дії Росії»: у ГУР зробили заяву щодо зриву запланованого обміну полоненими

На тлі інформації про падіння літака Іл-76 у Росії Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

«Cьогодні (24 січня – ред.) мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості», – йдеться у заяві ГУР України у фейсбуці.

У ГУР також наголошують, що «зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну». Розвідники кажуть, що «російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці».

«Безпеку ж українських воїнів, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», – кажуть у розвідці Міністерства оборони України.

Наголошується, що «Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених, але відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом».

«Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», – підсумували у ГУР.

Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.

Згодом Головне управління розвідки повідомило, що на 24 січня дійсно планувався обмін, але інформація про те, що військовополонені нібито перебували на борту літака, наразі перевіряється.

Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.